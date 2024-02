Deux grands ballets classiques à l’Opéra de Paris mettent l’humour et la virtuosité à l’honneur.

La Fille mal gardée et Don Quichotte, présentés tous deux en mars par l’Opéra de Paris, ont au fond le même sujet : une jeune fille est éprise d’un jeune homme mais sa mère ou son père veut lui faire épouser un vieux riche. Les deux ballets racontent le triomphe par la ruse d’un amour empêché. Leurs différences tiennent à leur contexte – l’un se situe dans la campagne française, l’autre dans une Espagne mythique – mais surtout à leur style. La Fille mal gardée est révolutionnaire, non parce qu’elle a été créée le 1er juillet 1789, mais parce que Jean Dauberval, disciple de Noverre, est adepte du « ballet d’action » qui suppose que la danse peut conter une histoire par le seul mouvement. Don Quichotte, créé en 1869, rompt avec l’univers romantique, et marque l’apogée de la technique virtuose mise au point par Marius Petipa, qui n’hésite pas à aller piocher dans le folklore quelques pas de bravoure. Les deux ballets, aujourd’hui dans des versions de Frederick Ashton pour le premier, et Rudolf Noureev pour le second, séduisent par leur caractère enlevé qui n’exclut pas une certaine poésie, une drôlerie issue des quiproquos, et un incontestable brio.

Agnès Izrine