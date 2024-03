Saïef Remmide, chorégraphe au sein du Collectif NaKaMa, poursuit son travail sur la relation à l’autre avec Complex-Us, un quatuor entre art circassien et chorégraphique, sol et envol.

Ils sont quatre qui de leurs marches et de leurs mouvements au ras du sol dessinent des rectangles sur un tapis à la couleur changeante, qui apparaissent puis disparaissent dans l’épais rideau noir tendu en fond de scène. Se tenant le plus souvent sur leurs genoux, ils glissent, rebondissent, inventant de leurs gestes fluides et élastiques un nouveau vocabulaire. Déjà leurs différentes façons de s’extraire du sol, d’imprimer à leurs déplacements un rythme, laissent deviner que leurs corps ne sont pas tous pétris par la même discipline. Présent au plateau Saïef Remmide, qui signe cette création, est issu d’un breakdance qu’il mâtine de contemporain et d’arts martiaux. Avec Antoine Deheppe – également sur scène – qui est un circassien chevronné adepte de l’acrobatie au sol, de la voltige et spécialiste du porté au cadre aérien, ils ont fondé le Collectif NaKaMa dans lequel ils mêlent leurs arts. Pour Complex-Us, ils sont accompagnés de la chilienne Tiare Salgado et de la brésilienne Iara Gueller, qui toutes deux sont à la fois danseuses et circassiennes.

Variations sur le lien

Après une série de duos et trios qui voit les quatre interprètes expérimenter de multiples façons d’interagir – mettre l’autre en marche, lui imprimer un élan, l’accompagner, le retenir, le contrer, l’empêcher, le soulever, jouer des poids et contrepoids – un large rectangle d’acier muni de barres et de lanières, cinquième acteur déjà présent en préambule, redescend des cintres pour les aider dans leur quête d’élévation. Antoine Deheppe est le premier à s’en saisir. Semblant vouloir l’apprivoiser, il tournoie à bout de bras avec lenteur, légèreté, maîtrise et délicatesse alors qu’il est emporté dans les airs. Après que les trois autres l’ont rejoint, ils s’essaient à diverses variations de portés aériens, avant qu’ils ne regagnent le sol et que la structure métallique se fasse balancier, soulevant leurs quatre corps dans une série d’envols. Avec cette nouvelle création Saïef Remmide continue d’explorer le lien. « Ce qui relie et met en relation, quelle que soit la nature et la qualité́ de cette liaison, m’intéresse : à la fois ce qui rassemble, unifie, assimile, mais aussi ce qui oppose, contraint, asservit » affirme-t-il. Pendant une heure qui passe en un éclair, entre instants poétiques et études formelles, il en propose mille nuances.

Delphine Baffour