Des formes inattendues, des codes de jeu inédits, des frontières disciplinaires qui se brouillent : le bien-nommé OVNI, festival de l’inclassable, propose à Malakoff, Vanves et Châtillon une dizaine de spectacles qui empruntent des voies singulières. Du 18 au 29 novembre.

Depuis quelques années déjà les théâtres de Malakoff, Vanves et Châtillon s’unissent afin d’imaginer un périple artistique à la croisée de diverses disciplines, choisissant les chemins buissonniers plutôt que les sentiers battus. Titillant notre curiosité, une dizaine de spectacles non identifiés bousculent les habitudes et renouvellent l’expérience de la scène. Cette cinquième édition propose à nouveau de belles surprises, avec une entrée en matière joyeusement performative. Forts de leur remarquable savoir-faire qui trouble les conventions, Samuel Achache, Florent Hubert, Eve Risser et Antonin-Tri Hoang se plaisent à déjouer avec l’Orchestre La Sourde tous les attendus. Dans ce Concerto contre piano et orchestre, les musiciens offrent une partition théâtrale, l’autorité du chef vacille, et la pièce même de Carl Philipp Emanuel Bach n’en sort pas indemne. À la croisée des arts numériques et du théâtre, Destin de Christoph Guillermet s’empare de l’un des tout premiers romans graphiques, écrit par le graveur expressionniste Otto Nückel, qui retrace l’histoire d’une jeune allemande des années 1920. Écrit pour une danseuse, une électro-acousticienne et un batteur, XXX de Pauline Tremblay tisse un rituel mémoriel entre héritage te disparition, autour de la danse contemporaine des années 1980. Adepte de la roue Cyr, ici reliée à la vidéo et au texte, l’argentin Juan Ignacio Tula présente Sortir par la porte (tentative d’évasion) en lien avec l’enfermement qu’il vécut pendant son adolescence dans un centre de désintoxication.

Des formes indisciplinées

À partir d’une collecte de témoignages de femmes d’Évry-Courcouronnes et Malakoff, Carine Goron crée Amies, une forme participative autour d’amitiés féminines, une thématique quasi absente de la scène artistique, qui s’inscrit dans le sillage de sa pièce précédente NOUE. Nicolas Heredia avec La Vaste Entreprise reprend deux pièces, L’Origine du monde (46X55), une performance hybride dont le point de départ est le célèbre tableau de Gustave Courbet, et La Fondation du rien, une drôle de conférence qui s’aventure malicieusement du côté du vide, du lâcher-prise. Avec Bach to 3D, la violoncelliste et compositrice Soizic Lebrat propose un concert chorégraphié sous casque, qui renouvelle l’écoute de la Suite n°1 pour violoncelle seul. Paul Moulin et Le Théâtre de l’Argument transposent au théâtre l’univers burlesque et décalé de la bande dessinée de Fabcaro, à travers une fiction radiophonique très réussie. Pour clore le festival, Umami, une création alléchante de Julia Moncla et du collectif A/R, qui entrelace arts, plastiques, danse et art culinaire. Dans sa quête d’une mystérieuse saveur, Umami fascine petits et grands. La pièce fabrique une expérience insolite et stimulante, en partage avec le public, comme toutes les propositions d’OVNI.

Agnès Santi