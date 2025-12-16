« La Couleur de la grenade » de Mourad Merzouki

Avec La Couleur de la grenade, Mourad Merzouki nous invite à la découverte de l’Arménie et du grand cinéaste Sergueï Paradjanov.

À l’invitation de la comédienne et metteuse en scène Saté Khachatryan, Mourad Merzouki réalise en 2022 un premier voyage en Arménie. À cette occasion, les deux artistes rêvent d’un spectacle qui rendrait hommage au grand Sergueï Paradjanov pour le centenaire de sa naissance. C’est ainsi que naît La Couleur de la grenade, inspiré du film le plus culte du cinéaste-poète. Se retrouvant dans la façon dont ce dernier travaille par saynètes indépendantes les unes des autres, le chorégraphe orchestre au plateau la rencontre entre les cultures française et arménienne en mêlant des interprètes de danse contemporaine, hip-hop et traditionnelle. Il s’inspire également de l’univers visuel à nul autre pareil du cinéaste pour nous entraîner dans la découverte d’un monde chatoyant et surréaliste.

Delphine Baffour