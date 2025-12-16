La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

« La Couleur de la grenade » de Mourad Merzouki

« La Couleur de la grenade » de Mourad Merzouki - Critique sortie Danse Créteil Maison des Arts de Créteil
©La Couleur de la grenade de Mourad .
La Couleur de la grenade de Mourad .

MAC Créteil / Chor. Mourad Merzouki

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Avec La Couleur de la grenade, Mourad Merzouki nous invite à la découverte de l’Arménie et du grand cinéaste Sergueï Paradjanov.

À l’invitation de la comédienne et metteuse en scène Saté Khachatryan, Mourad Merzouki réalise en 2022 un premier voyage en Arménie. À cette occasion, les deux artistes rêvent d’un spectacle qui rendrait hommage au grand Sergueï Paradjanov pour le centenaire de sa naissance. C’est ainsi que naît La Couleur de la grenade, inspiré du film le plus culte du cinéaste-poète. Se retrouvant dans la façon dont ce dernier travaille par saynètes indépendantes les unes des autres, le chorégraphe orchestre au plateau la rencontre entre les cultures française et arménienne en mêlant des interprètes de danse contemporaine, hip-hop et traditionnelle. Il s’inspire également de l’univers visuel à nul autre pareil du cinéaste pour nous entraîner dans la découverte d’un monde chatoyant et surréaliste.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

La Couleur de la grenade
du mercredi 4 février 2026 au vendredi 6 février 2026
Maison des Arts de Créteil
Place Salvador Allende, 94000 Créteil

à 20h. Tél. 01 45 13 19 19. Durée : 1h.

 

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
article suivant

« En mon for intérieur » du compositeur Alvise Sinivia, chorégraphies de ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire