Continent est une pièce de théâtre écrite pour l’espace public, où la création sonore prend une part importante. La compagnie Komplex Kapharnaüm y explore la possibilité de réactiver les imaginaires dans un monde où l’ampleur des catastrophes présentes et à venir peut réduire les humains à l’impuissance.

Deux interprètes se partagent la tâche de conduire le public d’un état de sidération vers la prise de conscience qu’un imaginaire collectif est pensable, possible, puissant. Dans la nuit, un acteur fait retentir les mots écrits par Stéphane Bonnard, tandis qu’un musicien l’accompagne de ses synthés analogiques. Le texte décrit un parcours, et, de même, la mise en scène invite le public à bouger pour adopter différentes configurations qui induisent autant d’attitudes différentes par rapport au groupe. Les sources sonores accompagnent ces mouvements, en même temps qu’un projecteur monté sur grue arrache la zone de jeu à l’obscurité. Un spectacle pour retrouver le pouvoir de rêver et d’agir.

Mathieu Dochtermann