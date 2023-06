Les Intrépides – Dialogue(s) par Léna Bréban

Chaque année, le programme Les Intrépides de la SACD propose à une artiste de mettre en scène six textes d’autrices. Cette année, Léna Bréban a imaginé une lecture croisée et collective de textes inédits.

« Les six autrices de cette édition des Intrépides sont Nadège Prugnard, Samira Sedira, Agathe Charnet, Nathalie Papin, Veronika Mabardi et Marie Fourquet. Leurs écrits, bien que distincts les uns des autres, ont tous un lien avec le thème imposé du dialogue. Certaines ont créé des textes très politiques, d’autres des textes comiques, d’autres des textes intimes, poétiques… Ce qui m’intéressait, c’était de faire dialoguer ces autrices entre elles. Avec Claire Diterzi, qui m’accompagne à la création musicale, nous avons essayé de les faire jouer et chanter.

Le souffle de l’écriture

Je trouve très intéressant de faire lire des textes par leur autrice, car souvent on ne connaît ni leur voix, ni leur visage, ni leur corps. On ne sait pas forcément ce qu’elles sont vraiment, quelles sont leurs vibrations. Notre travail consiste à retrouver le souffle de l’écriture. On est parfois surpris de la différence entre le souffle écrit et le souffle oral. C’est un travail collectif. J’ai essayé de créer une sorte de chœur. Claire Diterzi sera sur le plateau, en direct, avec elles. »

Propos recueillis par Louise Chevillard