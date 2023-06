Seule en scène d’une femme aux mille costumes, Karnaval de Marie-Charlotte Biais renverse les valeurs obsolètes de nos systèmes de pensée.

Une femme tombe amoureuse et enceinte d’un migrant, qui soudain disparaît. Ce pourrait être le pitch d’un récit au réalisme social appuyé mais Marie-Charlotte Biais en a décidé tout autrement. Fête du langage et du corps, Karnaval vise le renversement cul par-dessus tête des valeurs qui structurent notre société. Et plus particulièrement de l’anthropocentrisme blanc. Afin de laisser parler le corps, de mettre à bas les structures mentales qui construisent nos représentations, le spectacle recherche dans la lignée des carnavals « la transe poétique » à travers « un organisme narratif accouchant de mille rêves éveillés gesticulant la fureur de dire ce que c’est d’être vivant ». Par un retour à l’horizontalité dans le rapport à la Nature et un personnage qui épluche ses costumes et ainsi ses « personnages-figures », Karnaval invite à basculer dans le fantastique d’un « rituel de dépouillement ».

Eric Demey