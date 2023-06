Convié au concert de l’insupportable Norenjiv, musicien chanteur électro à l’égo surdimensionné, on découvre, sous le masque, le malicieux et profond Boris Vigneron, dans un show détraqué et poétique.

Avis aux impatients : il faut absolument rester ! Si Boris Vigneron prend crânement le risque de vider la salle pendant les premières minutes de son spectacle dans le rôle du pitoyable Norenjiv, troll électronique au narcissisme insupportable, on a tôt fait de se laisser prendre au jeu et de s’amuser de s’être fait berner ! On découvre Boris Vigneron sous son alias, et son talent de comédien et d’acrobate sous les oripeaux de l’homme-orchestre un tantinet foireux. De l’accident, naît le miracle spectaculaire d’un humain dépouillé de son orgueil qui retrouve, en perdant ses prothèses, ses postiches et ses artéfacts, le singe originel qui sommeille en lui. Boris Vigneron sort alors de sa cage, pour une démonstration zoomorphe à couper le souffle, qui ravira petits et grands. L’égologie cède la place à l’écologie, pour un bel éloge de la réconciliation avec la nature.

Catherine Robert