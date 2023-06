La Belle Scène Saint-Denis 2023, deuxième programme

De l’Ukraine au Brésil en passant par les rives de l’adolescence, le deuxième programme de La Belle Scène Saint-Denis nous invite à un voyage immobile dans le jardin de la Parenthèse.

Si le premier programme de La Belle Seine Saint-Denis, concocté par le Théâtre Louis Aragon, nous parle de rencontres, le deuxième nous invite au voyage. Direction l’Ukraine d’abord avec Olga Dukhovnaya. Celle qui a élu domicile en France pour étudier au CNDC d’Angers puis danser pour Boris Charmatz ou Maud le Pladec et présentait l’année dernière son Swan Lake Solo, déjà dans le jardin de la Parenthèse, nous propose cette fois Impromptu. Dans cet opus, qui annonce le travail de recherche entamé pour sa prochaine création Hopak, elle partage la scène avec un accordéoniste et revisite en toute modernité les danses folkloriques de son pays d’origine.

De la rage à l’amour

Direction le Brésil ensuite avec Paulo Azevado qui nous revient avec sa nouvelle compagnie Gente et verTigem. Deux interprètes virtuoses se jettent, tout en déséquilibre, dans la bataille de son hip hop empli de vie et de rage. « Deux corps en connexion totale, reliés à leur histoire et à leur environnement, en dialogue avec l’urbain et les situations qu’ils traversent. » Pas de contrée plus ou moins lointaine pour la dernière escale mais une traversée des références culturelles qui ont bercé l’adolescence de Sylvain Riéjou. Levant le voile sur sa prochaine création Je badine avec l’amour (parce que tous les hommes sont si imparfaits et si affreux), celui-ci revisite le film Dirty Dancing pour mieux explorer le duo amoureux et le lien chorégraphe / interprète.

Delphine Baffour