La Trace des Passants, épopée relationnelle écrite par Thomas Delaporte lauréate de l’Aide à la Création Dramatique ARTCENA, est mise en scène début mars, par Julie Borretti et Laetitia Rochas.

C’est l’un de ces récits initiatiques modernes et intimes. Les terres lointaines y sont remplacées par différents espaces familiers : l’appartement, la fac ou l’entreprise… Les péripéties font place à des drames tout en intériorité : des amitiés mort-nées, une rupture entre frère et sœur ou un mal-être au travail… Ballotté par les soubresauts du réel, le héros n’aura d’autre choix que de s’affirmer, quitte à faire des erreurs ou à être trop dur. Dur comme ce monde dans lequel l’âge adulte l’a propulsé, au milieu du champ de bataille des décisions à prendre, où les affects des uns et des autres sifflent, où l’équilibre est si dur à trouver.

Autrui est la liberté

C’est à la toute jeune compagnie La Fraze que revient la tâche de faire entendre ces relations subtiles. Désignés par leur rôle par rapport au héros ou dans la société (l’Amie de Fac, l’Acteur, la Pote de Taf…), ces personnages sont l’incarnation tangible de nos rapports humains. Chaque interaction entre eux, même absurde, est un jalon, chaque conflit est un moment de construction de soi dans la poursuite du bonheur. Ils n’en gardent pas moins une profondeur inouïe, grâce à des dialogues poignants de trivialité, depuis lesquels l’émotion se fraye un chemin entre nos souvenirs pour nous frapper en plein cœur.

Enzo Janin-Lopez