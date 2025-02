À Théâtre Ouvert, les metteurs en scène Sébastien Derrey et Vincent Weber s’emparent de trois textes courts de Nicolas Doutey au sein d’une même représentation. Un triptyque « pour interroger le présent partagé du théâtre».

Je pars deux fois. La table planétaire. Théâtre et Amitié. Ces trois textes de Nicolas Doutey se situent « dans un endroit rare, loin de l’ironie, qui est celui d’un théâtre de paix et d’étonnement », déclare le metteur en scène Sébastien Derrey. Présentés en triptyque, ces trois œuvres mettent en perspective « le cheminement chaotique et comique d’une pensée qui avance dans un décalage burlesque permanent ». Au sein d’un même dispositif scénographique, sonore et lumineux, six comédiens et comédiennes (Rodolphe Congé, Vincent Guédon, Catherine Jabot, Nathalie Pivain, Olga Grumberg et Frédéric Gustaëdt) nous entrainent ainsi vers le trouble de situations instables. Ancrée dans le vertige des mots et la jubilation du jeu, cette proposition nous confronte à « l’expérience de l’incertitude devant l’impossibilité de fixer des limites aux identités et au visible ».

Manuel Piolat Soleymat