Helen K. d’ Elsa Imbert, une leçon de vie inspirante autour du handicap

Elsa Imbert retrace le parcours stupéfiant d’Helen K, qui surmonte son handicap grâce à la ténacité d’une éducatrice. Une leçon de vie inspirante, portée par une comédienne, une danseuse et un récitant.

Comment une petite fille devenue soudainement sourde et aveugle suite à une fièvre cérébrale a-t-elle pu s’extraire du néant où elle était enfermée et devenir diplômée d’université, écrivaine, conférencière et militante politique ? Rendu célèbre par le très beau film d’Arthur Penn Miracle en Alabama, lui-même inspiré par l’autobiographie d’Helen Keller (1880-1968), le parcours stupéfiant de l’Américaine est ici retracé par l’autrice et metteure en scène Elsa Imbert, qui éclaire la relation qui a permis la résilience de la petite fille qui peu à peu est parvenue à s’extirper de son « no-world ».

Du néant à l’ouverture au monde

C’est en effet grâce à la détermination énergique et la fine intelligence d’une jeune éducatrice, Annie Mansfield Sullivan, qui elle aussi a connu la cécité, qu’Helen se métamorphose. À partir de documents réels – l’autobiographie d’Helen Keller, des lettres, témoignages, photographies et extraits vidéo –, Elsa Imbert met l’accent sur la rencontre et le long cheminement d’Helen et Annie, semé d’obstacles, jusqu’à ce que la petite fille enfin maîtrise le langage et parvienne à communiquer avec autrui. Dans un dispositif léger, un récitant (Stéphane Piveteau) conte certaines étapes du récit, tandis qu’Annie est interprétée par une comédienne (Noémie Pasterger) et Helen par une danseuse (Marion Lucas), exprimant par le corps sa progressive ouverture au monde. En pleine conscience d’extrêmes fragilités, la pièce exprime une inspirante leçon de vie qui redéfinit le rapport au monde.

Agnès Santi