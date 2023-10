La Chica et El Duende orchestra

C’est comme une forme de consécration pour la Franco-Vénézuélienne grandie à Belleville, qui après avoir tâté du piano classique choisit la voie d’une musique plus encrée dans « le béton et la rue », pour reprendre ses propres mots. Dans le sillon de son album intitulé La Loba, un recueil dédié à son défunt frère, une plongée au cœur de son inimité qu’elle composa au piano-voix avant d’en proposer une version remixée en 2022, la chanteuse choisit cette fois de se mettre en scène avec un orchestre au grand complet – cordes, percussions, flûtes…–, dirigé par le pianiste et compositeur Marino Palma, dit El Duende, qui plus jeune eut la même professeure de piano. De quoi subtilement souligner la classe de La Chica, une artiste qui traque dans l’hybridation des formes une formule originale, pleinement en phase avec sa personnalité et le monde actuel.