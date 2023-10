Entre jazz actuel et tradition sénégalaise, le quintette African Jazz Roots est parvenu au fil du temps à bâtir un univers sans pareil.

Ce soir, on fête la sortie du troisième disque de cette formation, et des douze ans de compagnonnage entre le batteur Simon Goubert et le joueur Ablaye Cissoko. Seetu, que l’on peut traduire par « reflet » en wolof, peut encore compter sur le soutien du contrebassiste Jean-Philippe Viret et de la pianiste Sophia Domancich, auxquels s’ajoute Ibrahima « Ibou » Ndir à la calebasse. S’ils ont entre-temps changé de label, rejoignant Peewee, l’écurie pour laquelle Goubert officie à la direction artistique, la formule repose sur le même principe fondateur : un dialogue fécond reposant sur l’écoute mutuelle, qui a permis à ce qui ne fut au départ qu’une heureuse rencontre de croître et embellir. Et sur scène, terrain propice à tracer d’inédites perspectives, nul doute que ce quintette devrait aller encore plus loin dans la fertile hybridation des cultures.

Jacques Denis