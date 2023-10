Belmondo Dead Jazz

Les Belmondo se branchent en mode psychédélique avec le projet Dead Jazz.

On les a connus saluant des héros du jazz afro-américain, Yusef Lateef et puis Wayne Shorter, mais aussi le chanteur brésilien Milton Nascimento ou la compositrice française Lili Boulanger. Revoilà les frères Belmondo, pour saluer cette fois le Grateluf Dead, mythique combo du rock psychédélique. L’intitulé qu’ils ont choisi, Dead jazz, n’est pas sans sonner comme une subtile pirouette à ceux qui s’interrogent sur la mort du jazz. Eux – et ce n’est pas nouveau – en démontrent toute la vitalité, remettant en perspective et au cœur du temps présent le répertoire du combo de San Francisco dans ce disque qu’ils entendent plus comme une réinterprétation que comme un hommage. D’emblée, China Cat Sunflower est l’objet de variations en mode funky où Stéphane Belmondo met la pédale wah-wah sur sa trompette tandis que Blues For Allah est le prétexte à un doux délire en forme de messe ésotérique, porté par le saxophone de Lionel Belmondo. Une vraie réussite, à mettre tout autant au crédit de leur équipe constituée de fidèles : Eric Legnini au Rhodes et Laurent Fickelson à l’orgue, Dré Pallmaerts à la batterie et Thomas Bramerie à la contrebasse.

Jacques Denis