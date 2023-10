À l’approche de l’hiver, la ville d’Antony fait tous les ans « Place au jazz » : un festival qui sait mettre en valeur des talents locaux de renom et d’autres dont la réputation n’est pas à faire.

Dans la ville d’Antony, dans le sud de la région parisienne, le jazz occupe pendant quelques jours le devant de la scène. Les musiciens du Big Band d’Antony profitent de l’occasion pour se produire en public (le 1er/12) ; la médiathèque accueille le duo du trompettiste trublion Médéric Collignon avec le violoncelliste Vincent Courtois pour un concert en toute intimité (le 21/11) ; le trio de Gary Brunton (contrebasse), Patrick Cabon (piano) et Andrea Michelutti (batterie), musiciens du cru, invite la remarquable saxophoniste hollandaise Tineka Postma, qui s’est fait un nom auprès de musiciens tels que Greg Osby ou Ben Monder (le 2/12) ; et les professeurs du conservatoire de la ville organisent une jam session avec le guitariste Frédéric Loiseau (le 30/11).

Eastwood, père et fils

Le festival présente, en outre, le quartet Try ! d’Airelle Besson, une formation originale dans laquelle la trompettiste mêle son cuivre à la voix agile et inventive de Lyn Cassiers (le 24/11). Il accueille aussi le projet « Eastwood by Eastwood » dans lequel le fils, Kyle, contrebassiste et compositeur, revisite les bandes-originales du père, Clint, cinéaste (le 26/11). Côté jeune talent, Place au jazz mise sur Yessaï Karapétian, pianiste feu follet qui a réuni autour de lui un groupe principalement composé de musiciens qui partagent avec lui une ascendance arménienne, dont l’influence est notable sur le répertoire (le 3/12). Enfin, le festival n’oublie pas le jeune public et propose le spectacle « Dracula », relecture contemporaine du mythe du vampire par l’Orchestre National de Jazz dirigé par Fred Maurin (le 25/11).

Vincent Bessières