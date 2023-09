Chanteuse inclassable, qui emprunte à la pop, à la folk ou au jazz, Becca Stevens possède un timbre évanescent et délicat qui donne de la grâce à ses expérimentations.

On ne compte plus ses collaborations avec Jacob Collier, Ambrose Akinmusire, Brad Mehldau, Snarky Puppy ou encore notre cher Guilhem Flouzat. On se souvient qu’elle fit aussi partie du trio vocal Tillery auprès de Gretchen Parlato et Rebecca Martin. Voici l’étonnante chanteuse Becca Stevens de retour en Europe, à la tête d’un trio avec Chris Tordini à la contrebasse et le batteur Jordan Perlson, dans lequel elle s’accompagne à la guitare, plongeant dans le passé de l’Americana pour dessiner de nouveaux chemins à sa voix. Elle présentera quelques nouvelles chansons de sa plume qu’elle dit — avis aux fans — avoir enregistrées pendant l’été.

Vincent Bessières