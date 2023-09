Tivon Pennicott, un nouveau « Little Giant » du sax ténor

Tivon Pennicott est l’un des saxophonistes à découvrir ce mois-ci. Petit par la taille, gros par le son.

Il fait penser à un Johnny Griffin des temps modernes, prompt à dégainer le ténor et à décocher ses phrases en rafale. Longtemps identifié comme le partenaire de Gregory Porter, avec qui il a abondamment tourné et plusieurs fois enregistré, ce saxophoniste est désormais une valeur sûre de la scène jazz new-yorkaise. Il fait régulièrement des étincelles auprès du batteur Ari Hoenig, avec qui il partage un goût prononcé pour les acrobaties sur mètres impairs. Encore peu présent sur les scènes européennes sous son nom, Tivon Pennicott se rattrape ce mois-ci par une tournée qui fait étape au Duc des Lombards. On ne manquera pas d’aller écouter ce phénomène du sax (qu’il branche parfois sur effets), d’autant qu’il se présente flanqué de son quartet régulier.

Vincent Bessières