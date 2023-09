Douze ans après les débuts de African Jazz Roots, le quintet entre jazz et tradition sénégalaise poursuit l’aventure avec un nouveau chapitre.

C’est au festival de Saint-Louis du Sénégal, en mai 2009, que se sont rencontrés Simon Goubert, batteur dans le sillage d’Elvin Jones, et Ablaye Cissoko, joueur de kora dans la grande tradition mandingue. « Ce soir-là, j’ai découvert un artiste exceptionnel. Il vient d’une autre planète. Il apporte la bonne température en toute saison », dira le régional de l’étape. Cette simple jam va leur donner envie d’aller plus loin. Tant et si bien qu’il est décidé de prolonger les ébats sur disque en 2011. Le contrebassiste Jean-Philippe Viret et la pianiste Sophia Domancich sont du voyage au Sénégal, apportant dans leurs bagages leur penchant pour le nécessaire décadrage. Entre eux tous, l’entente sonne à l’évidence : une vieille histoire de tempos tout à la fois élastiques et continuellement présents, un vrai sens de la mélodie narrative et une certaine idée de la modalité.

Histoire de reflet

Douze ans et deux disques plus tard (Au loin fut publié en 2017), les revoilà avec un troisième volet intitulé Seetu, que l’on peut traduire par « reflet » en wolof. S’ils ont entre-temps changé de label, rejoignant Peewee, l’écurie pour laquelle Goubert œuvre, les partenaires continuent de cultiver cet échange reposant sur l’écoute mutuelle et la confiance dans le temps. C’est d’ailleurs en lisière de périphérique, au Studio Sextan, que le disque enregistré à l’automne 2022, suite à deux résidences et une série de concerts, à Saint- Louis du Sénégal et Paris. Encore une fois le répertoire puise aux sources de la tradition, empruntant notamment la thématique portée par les griots, qu’il s’agit de transcender pour la projeter dans le champ du contemporain. Résultat : une bande-son naturellement hybride, où spiritualité rime avec créativité, à l’image de cette rencontre du troisième type qui a fécondé un quintette, capable de monter dans les tours avec énergie comme de lever le pied sur une ballade.

Jacques Denis