Collectif Paris Swing, cinq garçons en quête de swing

Le collectif Paris Swing rassemble une belle phalange de jazzmen parisiens pour qui le swing reste une idée neuve.

Ces musiciens se font fort de faire revivre l’esprit du jazz des premières décennies du XXe siècle, puisant aussi bien du côté des grands inventeurs de cette musique que du swing sur cordes à la française. Porté par la contrebasse d’Edouard Pennes (l’increvable animateur des Paris Jazz Sessions) et la pompe de Romain Vuillemin à la guitare, le collectif met notamment en valeur les anches croisées des frères Dousteyssier, Jean à la clarinette et Benjamin au sax. Renforcé par le trombone de Mickaël Ballue et la trompette de Gabriel Levasseur, il emprunte pour ce concert son inspiration au grand Duke Ellington auquel il a consacré son premier album paru au printemps. Swing un jour, swing toujours !

Vincent Bessières