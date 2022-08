La Biennale, festival international des arts vivants à Toulouse et en Occitanie, édition 2022

Programmation foisonnante, résolument internationale et ancrée dans son territoire, pour la deuxième édition de La Biennale, qui fait vivre et rayonner toutes les composantes des arts vivants : théâtre, danse, performance, cirque, arts de la rue, musique, marionnettes, arts visuels.

200 artistes de 15 nationalités, plus de 30 projets dans 23 lieux et en espace public dont 14 propositions inédites, un focus sur la création suisse (François Gremaud, Stefan Kaegi, Yann Marussich et Kamil Guenatri…), des journées professionnelles, des rencontres artistiques, des actions artistiques et culturelles et des soirées festives : l’automne 2022 accueille la deuxième édition de La Biennale, festival qui réunit près de trente partenaires culturels de la région Occitanie autour d’une programmation interdisciplinaire dédiée aux arts vivants. Lancée en 2019, la première édition a permis de faire découvrir aux habitants de la métropole toulousaine et des communes de l’agglomération une sélection d’artistes internationaux. La manifestation a dû composer avec les aléas de la crise sanitaire et présente donc son deuxième chapitre avec un décalage d’un an, ce qui a permis à ses organisateurs de penser une programmation plus condensée, pleine de découvertes qui inscrivent désormais ce temps fort comme un marqueur festif du lancement des saisons culturelles.

L’art vivant par tous ses aspects

Avec Forced Entertainment, Abdessamad Propositions artistiques originales et rencontres inattendues se mêlent et passent en revue tous les aspects de l’art vivant : théâtre, danse, cirque, marionnette, arts visuels et musique. Un focus consacré à la scène suisse permet de découvrir près de 20 projets : « l’humour souvent au second degré, l’irrévérent, l’inattendu et le spectaculaire, la beauté et l’inutile, l’improbable autant que le surprenant, sont conviés lors des multiples rendez-vous ». 5 thématiques organisent l’ensemble de la manifestation : On marche sur la tête, Revoir ses classiques, Au second Degré, Un pied Dehors, Tomber de son siège. À noter aussi l’organisation de trois journées professionnelles, véritable festival dans le festival, du 5 au 7 octobre. Au programme, des ateliers, des rencontres, des débats en journée et des parcours de spectacles ciblés pour les programmateurs en soirée, avec, à l’honneur cette année, la question de la déconstruction dans sa dimension écologique, sociale et artistique. Enfin, la deuxième édition de La Biennale s’inscrit dans une démarche d’expérimentation dans les relations qu’elle imagine avec les publics, et sera l’occasion de réinterroger l’action artistique en mettant en place des projets et parcours de spectateurs innovants.

Catherine Robert