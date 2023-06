Après L’utopie des arbres, spectacle unanimement salué par le public et la critique lors de sa présentation à Avignon Off en 2021, la nouvelle création de la compagnie Taxi-Brousse s’intéresse à l’âge adolescent.

L’auteur et comédien Alexis Louis-Lucas remonte sur les planches avec un nouveau seul en scène inspiré par les affres de l’adolescence. Du rire à la colère, de tout à son contraire, de la gloire à l’acné, il propose d’incarner « cet instant incertain où l’ado les pieds plantés dans le merdier de sa vie cherche à faire pousser ses feuilles. Quand l’enfant de L’utopie des arbres, notre précédente création, projetait son ambition au pied du grand sapin du fond du jardin, l’adolescent l’expérimente aux pieds des hommes pour partir à l’assaut du monde ». Le spectacle se présente comme une plongée, non sans humour et drôlerie, dans les doutes, les tourments et les provocations d’une période de la vie humaine identifiable entre toutes.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens