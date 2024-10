La bassiste Meshell Ndegeocello célèbre James Baldwin

Meshell Ndegeocello, la bassiste la plus respectée de New York, rend un hommage fervent au grand écrivain africain-américain James Baldwin.

Il y a quelques semaines, Meshell Ndegeocello publiait « No More Water : The Gospel of James Baldwin », un album concept marquant le centenaire de l’écrivain pamphlétiste africain-américain. Ce disque manifeste, chargé de mots et de sons, emprunte à toutes sortes de registres et se montre résolument inclassable, comme la bassiste chanteuse nous y a habitué depuis son premier opus. Avec autant d’allégresse que de gravité, Meshell y célèbre les textes de Baldwin autant que son esprit d’une redoutable lucidité, ardent et opiniâtre, rappelant que bien des questions soulevées par la prose vive de l’écrivain restent tragiquement d’actualité. Pendant deux jours, à raison de deux concerts par soir, la bassiste déclinera la version scénique de ce disque brûlot, célébration d’un auteur dont on ne cesse de mesurer l’acuité. L’album suit, selon ses dires, le cycle d’une procession dans une église noire (baptême, témoignage, adoration, louange et résurrection) ; on veut croire que les concerts seront marqués de la même ferveur.

Vincent Bessières