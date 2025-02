L’Imprudanse, un festival dans la ville

Du 15 mars au 5 avril, toute la ville de Draguignan vibre au rythme de la danse, depuis ses rues jusqu’au Théâtre, en passant par le Musée des Beaux-Arts ou le Pôle culturel Chabran.

C’est une virtuosité à tous les étages que nous propose ce festival à la programmation vaste et diversifiée. Elle se loge aussi bien dans les grandes envolées néoclassiques de la compagnie américaine d’Alonzo King, que dans la finesse de la « danse des doigts » de Gabriella Iacono et Grégory Grosjean qui, à l’échelle presque microscopique, recréent le monde de la danse avec une grande magie. La finesse est ce qui caractérise également les Attitudes habillées de Balkis Moutashar, qui éclaire comment le costume habille non seulement un corps en transformation mais aussi l’imaginaire du geste qui se pose avec précision dans l’espace du Musée.

Des spectacles, expositions, ateliers, projections, rencontres…

La question de l’énergie collective hante également un grand nombre de pièces, qu’elle vienne de la danse électro, avec Rave Lucid de la compagnie MazelFreten, ou de la nouvelle création de Joanne Leighton et sa forêt-plateau où se rassemblent dix danseurs (The Gathering). Elle se retrouve également chez les femmes souffreteuses de Leila Ka dans Maldonne ou très directement dans les propositions hip hop. Celles-ci sont traversées par les signatures de valeurs sûres de la discipline comme Séverine Bideaud qui montre Faraëkoto ou Mourad Merzouki avec son Phénix chorégraphique et musical, mais aussi par la star du moment Mehdi Kerkouche et son désormais incontournable Portrait.

Nathalie Yokel