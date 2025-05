Parrainée par la soprano Patricia Petibon et le violoniste Laurent Korcia, la 4ème édition des Étoiles du classique présente 10 concerts éclectiques et continue l’aventure musicale et humaine initiée par Thomas Lefort.

Grâce au partenariat avec le CNSMD de Paris, l’École Normale Cortot et le Centre des Musiques Didier Lockwood, Les Étoiles du classique constituent, depuis 2021, le plus grand tremplin pour les jeunes musiciens en Île-de-France. Réunissant plus de 200 jeunes artistes, l’édition 2025 élargit sa programmation au baroque, avec une florilège de pages de Bach, Haendel, Vivaldi, Telemann, Corelli, Marais et De Nebra, jouées avec la technique d’époque. C’est également le 29 juin que le festival proposera sa première soirée autour du violon, dans un hommage au légendaire Yehudi Menuhin, avec la création du Concerto pour deux violons du pianiste, chef d’orchestre et compositeur américain Jeremy Menuhin, fils de Yehudi.

Un festival éclectique et solidaire

Si comme l’ensemble des concerts, le gala de clôture se replie cette année au Théâtre Alexandre Dumas, pour une expérience moins soumise aux aléas du plein air, on retrouve l’esprit du festival avec ses rendez-vous couvrant toute la diversité du répertoire : l’ouverture symphonique, la soirée des Étoiles du classique en formations chambristes, du piano, une proposition à destination des familles, de la voix et du jazz. La volonté de transmission s’illustre dans les présentations sur le site du festival, conçues comme des invitations pédagogiques pour accompagner les novices au concert. Cette ouverture à tous les publics se traduit également dans les actions en milieu scolaire et auprès des personnes autistes. Celles en milieu hospitalier s’élargissent à l’ensemble de l’année.

Gilles Charlassier