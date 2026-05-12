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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
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Théâtre - Gros Plan

« Travail théâtral », un manifeste sur l’art de la scène par Maxime Kurvers

« Travail théâtral », un manifeste sur l’art de la scène par Maxime Kurvers - Critique sortie Théâtre Gennevilliers T2G - Théâtre de Gennevilliers
©Okina © Yves BIttar
Okina © Yves BIttar

THÉÂTRE DE GENEVILLIERS

Publié le 12 mai 2026 - N° 343

Le T2G accueille l’artiste metteur en scène Maxime Kurvers pour une journée de réflexion et de création qui fait état du théâtre actuel pour mieux penser le théâtre à venir. 

Le théâtre est en crise, une crise qui touche non seulement les moyens économiques mais surtout la représentation elle-même. C’est à partir de ce constat que Maxime Kurvers, metteur en scène adepte d’un théâtre minimaliste et épuré, investit le T2G le 22 mai pour une journée au programme généreux baptisée Travail théâtral. Performances, conférence, courts-métrages et spectacles s’enchaînent de 14h30 à 23h. En puisant dans les formes populaires et rituelles du théâtre afin de résister à l’effondrement, Kurvers signe un geste rare : penser le théâtre par le théâtre, sans ornements. La journée démarre avec deux courts-métrages – Histoire performée des théâtres en crise(s) suivi de Gypse, glaise, merisier, nacre, rubiacées – qui mettent en perspective l’histoire de l’art théâtral au XXIe siècle à travers, d’un côté, une double équation (crise =  théâtre = crise), et de l’autre, l’histoire d’un masque japonais de Kagura, rite de danse shintoïste.

L’essence du théâtre

Trois spectacles prennent ensuite le relais, portant à la scène le théâtre dans son essence avec la reprise de La naissance de la tragédie, où un seul acteur convoque la fable des Perses d’Eschyle, mais aussi en collusion avec le réel, avec  Vie et œuvre de Mamadou M Boh par l’acteur lui-même, le récit de vie d’un artiste mauritanien empêché d’exercer son art, et Okina, dans lequel l’actrice Yuri Itabashi brise l’interdit qui lui est fait, en tant que femme, d’interpréter le rituel du nō japonais. Une rencontre entre Maxime Kurvers et le philosophe Georges Didi-Huberman permet une respiration au cœur de cet enchaînement. Une installation en accès libre autour d’un poème tragique écrit par Hölderlin vient clore ce parcours en invitant le public à rêver d’un monde à la fois plus solidaire et plus attentif à la nature. Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr (« Ce n’est plus le temps des rois ») ; Wie du bist, so ist meine Freude (« Comme tu es, ainsi est ma joie »)…

Isaure Do Nascimento

A propos de l'événement

Travail théâtral Maxime Kurvers
du vendredi 22 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026
T2G - Théâtre de Gennevilliers
T2G – Théâtre de Gennevilliers, 41 avenue des Grésillons, 92230 Gennevilliers.

de 14h30 à 23h. Tél. : 01 41 32 26 26. theatredegennevilliers.fr

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