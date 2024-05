Le label Komos organise au Studio de l’Ermitage une fois par mois une soirée dédiée « à la jeune scène dancefloor jazz et au-delà ».

Initiée par Antoine Rajon, le fondateur du label Komos, l’idée de ces soirées est de présenter un jazz new generation, métissé et divers, pétri de groove urbains et caribéens, avec l’espoir qu’elle suscite le même engouement que son homologue londonienne. Tous les concerts sont conclus par un set du groupe résident Dandee, à orientation house, avec la chanteuse et MC Galawesh Héril, qui invite le public à investir le dancefloor. Ce mois-ci, Komos Shuffle présente le groupe jazz-funk Oswéla dont les membres se définissent comme des « dancetrumentists », aussi aptes à danser qu’à jouer, investissant la scène autant comme musiciens que comme danseurs.

Vincent Bessières