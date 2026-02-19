Katell Le Brenn se raconte dans « Des nuits pour voir le jour »

Le magnifique autoportrait de Katell Le Brenn nous plonge au cœur d’une vie de circassienne, où douceur et douleur conversent l’une l’autre.

Contorsionniste et équilibriste, la femme qui se présente à nous allie technique et force, grâce et légèreté. Si ce n’est à travers son récit, on ne peut se douter des épreuves qu’elle dut traverser, tant sa présence est rayonnante. Son solo est ainsi fait : en appui sur la réalité, on navigue au cœur d’images sensibles et poétiques qui racontent, plus que la souffrance, la résilience. Avec une certaine dose d’humour, les multiples blessures qui font partie de sa vie d’artiste deviennent des compagnes de jeu. Dans une scénographie mouvante et inventive, on passe d’une atmosphère à l’autre, et chaque surprise chasse la précédente. Au final, le cirque offre le meilleur des sacrifices mais aussi la meilleure des échappées, celle de l’émancipation.

Nathalie Yokel