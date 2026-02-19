La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Théâtre - Agenda

Katell Le Brenn se raconte dans « Des nuits pour voir le jour »

©Crédit : David Guillermin Katell Le Brenn, le seule-en-scène de toute une vie d’artiste réparée
Crédit : David Guillermin Katell Le Brenn, le seule-en-scène de toute une vie d’artiste réparée

Théâtre Jean Vilar / Conception Katell Le Brenn et David Coll Povedano

Publié le 19 février 2026 - N° 341

Le magnifique autoportrait de Katell Le Brenn nous plonge au cœur d’une vie de circassienne, où douceur et douleur conversent l’une l’autre.

Contorsionniste et équilibriste, la femme qui se présente à nous allie technique et force, grâce et légèreté. Si ce n’est à travers son récit, on ne peut se douter des épreuves qu’elle dut traverser, tant sa présence est rayonnante. Son solo est ainsi fait : en appui sur la réalité, on navigue au cœur d’images sensibles et poétiques qui racontent, plus que la souffrance, la résilience. Avec une certaine dose d’humour, les multiples blessures qui font partie de sa vie d’artiste deviennent des compagnes de jeu. Dans une scénographie mouvante et inventive, on passe d’une atmosphère à l’autre, et chaque surprise chasse la précédente. Au final, le cirque offre le meilleur des sacrifices mais aussi la meilleure des échappées, celle de l’émancipation.

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Des nuits pour voir le jour
du vendredi 27 mars 2026 au samedi 28 mars 2026
Théâtre Jean Vilar
Théâtre Jean Vilar, 1 place du théâtre, 94400 Vitry-sur-Seine.

Le 27 mars à 20h et le 28 à 18h. Tél. : 01 55 53 10 60.

