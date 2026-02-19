Pauline Collin tire le fil de la mémoire d’énigme en énigme en mettant en scène « Super »
TQI – CDN du Val-de-Marne / texte et mise en scène de Pauline CollinPublié le 19 février 2026 - N° 441
Charlotte ne retrouve pas sa voiture sur le parking du supermarché qui vient de fermer. À partir de ce simple accroc, Pauline Collin tire le fil de la mémoire d’énigme en énigme…
Par opposition à la mémoire-habitude des automatismes acquis, explique Bergson, existe une mémoire spirituelle qui permet de rappeler les événements dans leur tonalité affective propre, réveille les sensations qu’on croyait perdues et fonde l’identité personnelle. Telle est le territoire qu’explore Pauline Collin en imaginant « une situation où le réel se dérègle, et où l’identité de l’héroïne même en vient à vaciller. Alors qu’elle reconstitue peu à peu le puzzle éclaté de ses souvenirs, c’est son être tout entier qu’elle va tenter de rétablir. » La comédienne Laure Wolf incarne Charlotte près de son caddie rempli de courses, tentant de se remémorer les détails qui l’ont menée jusqu’au vacillement et aux gouffres qu’il a ouvert. Dans la profondeur de la nuit, elle voyage à l’intérieur de ses souvenirs morcelés et tente de retrouver son chemin et sa liberté.
Catherine Robert
A propos de l'événementSuper
du mercredi 18 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026
Manufacture des Œillets
1, place Pierre-Gosnat, Ivry-sur-Seine
Du mardi au vendredi à 20h ; samedi à 18h ; dimanche à 16h.
Tél. : 01 43 90 11 11.
Durée : 1h20.
Reprise le 26 mars au théâtre Aux Croisements à Perpignan.