A propos de l'événement

du mercredi 18 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026Manufacture des Œillets1, place Pierre-Gosnat, Ivry-sur-Seine

Du mardi au vendredi à 20h ; samedi à 18h ; dimanche à 16h.

Tél. : 01 43 90 11 11.

Durée : 1h20.

Reprise le 26 mars au théâtre Aux Croisements à Perpignan.