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juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Juste un moment », duo amical enlevé et facétieux des épatants Chris West et Gaël Grzeskowiak

« Juste un moment », duo amical enlevé et facétieux des épatants Chris West et Gaël Grzeskowiak - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Train Bleu
©Juste un moment de Chris West et Gaël Grzeskowiak
Juste un moment de Chris West et Gaël Grzeskowiak

Théâtre du Train Bleu-Jardin de l’ancien Carmel / Chor. Chris West et Gaël Grzeskowiak

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Lauréat du concours Sobanova 2024, Juste un moment, duo amical enlevé et facétieux des épatants Chris West et Gaël Grzeskowiak, s’installe au Train Bleu.

Deux copains d’enfance devenus danseurs professionnels et chorégraphes décident de créer ensemble leur compagnie. Avec leur première pièce ils remportent le concours Sobanova Dance Awards en convainquant aussi bien le jury que le public et, dans la foulée, sont programmés à Suresnes Cités Danse. Cette success story est celle de Chris West et Gaël Grzeskowiak, de leur compagnie Crysael et de leur pièce Juste un moment qu’on peut voir cet été au Train Bleu. Développant une gestuelle enthousiasmante qui emprunte au hip-hop, à la danse contemporaine, avec deux soupçons de classique, de jazz et de tango, ils interprètent l’histoire d’une rencontre amicale inopinée née d’un moment d’ennui fécond. De l’apaisement à la suractivité, leurs deux personnages se jaugent et s’apprivoisent, se confrontent et se taquinent, avec un humour facétieux.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Juste un moment
du dimanche 5 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Train Bleu
Jardin de l’ancien Carmel, 3 rue de l’Observance, 84000 Avignon

à 18h10. Les jours impairs. Tél. 04 90 82 39 06. Durée : 50 minutes.

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