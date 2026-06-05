Lauréat du concours Sobanova 2024, Juste un moment, duo amical enlevé et facétieux des épatants Chris West et Gaël Grzeskowiak, s’installe au Train Bleu.

Deux copains d’enfance devenus danseurs professionnels et chorégraphes décident de créer ensemble leur compagnie. Avec leur première pièce ils remportent le concours Sobanova Dance Awards en convainquant aussi bien le jury que le public et, dans la foulée, sont programmés à Suresnes Cités Danse. Cette success story est celle de Chris West et Gaël Grzeskowiak, de leur compagnie Crysael et de leur pièce Juste un moment qu’on peut voir cet été au Train Bleu. Développant une gestuelle enthousiasmante qui emprunte au hip-hop, à la danse contemporaine, avec deux soupçons de classique, de jazz et de tango, ils interprètent l’histoire d’une rencontre amicale inopinée née d’un moment d’ennui fécond. De l’apaisement à la suractivité, leurs deux personnages se jaugent et s’apprivoisent, se confrontent et se taquinent, avec un humour facétieux.

Delphine Baffour