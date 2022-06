Julien Bouffier crée De vos yeux de Marie-Claude Verdier

Julien Bouffier poursuit son travail d’immersion du spectateur avec la création de De vos yeux, une transposition du voyage d’Orphée.

« La compagnie Adesso e Sempre présente le troisième volet de la série Entre nous les murs, où l’on suit le jeune Andy qui brave la mort et traverse les murs pour se lancer à la poursuite d’Allison. Commence alors un long voyage pour les deux adolescents qui devront trouver le courage d’accepter que, parfois, certaines choses ne peuvent être changées, et que peut-être Allison ne peut être sauvée. Équipé de casques audio, le public suit Allison et Andy, pris au piège dans cet entre-deux où ils luttent entre la tentation de céder à la mélancolie et la nécessité de continuer le combat. Le cycle de création Entre nous les murs a commencé avec son premier volet Andy’s gone, qui répondait à l’appel à projet du Département de l’Hérault de créer un spectacle en collège, dans les salles de classe, avec deux heures pour s’installer.

Pour un théâtre augmenté

Ce cadre contraint d’un espace non dédié m’a beaucoup intéressé et j’ai imaginé de jouer pour des spectateurs munis de casques audio sans fil, ce qui permettait d’installer la fiction sans modifier le lieu d’accueil. Je venais de rencontrer l’écriture de Marie-Claude Verdier et j’ai eu envie de lui proposer de travailler autour d’Antigone et du conflit avec Créon. Dans le cadre de ces représentations scolaires, j’ai alors proposé aux élèves d’imaginer et d’écrire le deuxième volet de la série, La Faille, à partir de L’État de siège de Camus, sur la montée de la peste brune. De vos yeux est à nouveau un spectacle casqué immersif, où nous continuons à interroger la place du spectateur et sa capacité à interagir avec le spectacle. Pour prolonger l’imaginaire, nous avons profité d’une résidence tout au long de l’année sur le Grand Avignon, en association avec le festival Villeneuve en Scène, pour entamer la création d’une web-série, dont quatre épisodes seront disponibles dès le mois de juillet. Ce n’est pas du cinéma, mais vraiment du théâtre, disons du théâtre augmenté. Et sur Discord, plateforme à imaginaire incroyable, nous proposons l’Andy’s Game, qui invente une sorte de résidence théâtrale virtuelle. »

Propos recueillis par Catherine Robert