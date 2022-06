Le jongleur Julien Clément crée S’assurer de ses propres murmures en complicité avec le batteur Pierre Pollet

Julien Clément codirige le collectif Petit Travers avec Nicolas Mathis. Il nous livre ici ses réflexions autour de sa nouvelle création, en complicité avec le batteur Pierre Pollet. Une invitation à l’écoute et au partage.

Ce n’est pas la première fois que vous travaillez avec le batteur Pierre Pollet. Qu’est-ce qui rapproche le jonglage de la batterie ?

Julien Clément : Ce qui rapproche le jonglage de la batterie, et qui est essentiel pour moi, c’est la notion de pulsation. Après viennent les questions de phrasé, d’accent ; et enfin de temps qui passe. Il y a cette sensation d’un temps au présent qui se déploie, et c’est pour ça que l’écriture est un sillon très important à tracer, car elle est réactualisée au présent de la scène et dans une histoire de relation. C’est la troisième fois que Pierre Collet et moi collaborons, avec l’envie aujourd’hui de revenir à une recherche à plus petite échelle, à travers sa batterie et le petit orchestre qu’il compose lui-même avec clavier, glockenspiel et harpe de sa fabrication. Il y a une grande dimension musicale car nous jouons vraiment ensemble, même si nous sommes un jongleur et un musicien.

Cette pièce vous a-t-elle amené à explorer techniquement différemment votre jonglage ?

J.C. : Oui, dans la musicalité, mais la vraie spécificité se trouve surtout dans les objets. D’habitude nous travaillons autour de la balle blanche, qui peut rebondir ou s’écraser. Il s’agit de pouvoir voir ou suivre la vie d’une seule balle au travers de plusieurs jongleurs, ou la vie d’un tas de balles en un feu d’artifices qui va dans tous les sens. Le travail autour de l’unité et de la quantité est important. J’ai voulu garder cela sauf que je suis tout seul, donc le cheminement d’une balle n’est plus la donnée essentielle. Ce qui prime, c’est la sensation, le groove qu’on va pouvoir trouver avec ces objets qui sont soit comme des instruments, soit comme des prolongements du corps. Il y a deux données : la donnée musicale et la donnée chorégraphique. Il y a le travail avec les grelots, où je donne la base rythmique et Pierre peut aller chercher son phrasé dessus. Et puis il y a la matière apportée par les bâtons, qui sont de grandes baguettes en prolongement des bras, dans l’équilibre et la manipulation. Cela donne deux types de rapport au temps très différents, des temps très étendus comparés aux temps des balles qui sont très brefs.

Propos recueillis par Nathalie Yokel