Mis en scène en 2022 par Julie Deliquet à la Comédie-Française, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres… fait son arrivée au TGP. La troupe d’aujourd’hui fait revivre celle de Molière, et inversement.

Si Julie Deliquet met le plus souvent en scène les comédiens de sa compagnie In Vitro, qu’elle crée en 2009, elle dirige régulièrement d’autres groupes. Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres… est ainsi sa troisième expérience avec la troupe de la Comédie-Française, après Vania (2016) et Fanny et Alexandre (2019). Dans cette pièce dont le titre fait sans nul doute référence à un célèbre film de Claude Sautet, Vincent, François, Paul… et les autres, la directrice du TGP – Centre Dramatique National de Saint-Denis met en scène le quotidien de Molière et de son entourage. Nous sommes à Paris en 1663, au moment du premier grand succès de l’auteur et metteur en scène considéré aujourd’hui comme le « Patron » de la Comédie-Française, avec L’École des femmes. Dans une sorte d’« appartement communautaire, d’auberge espagnole, qui peut à certains moments servir de loge », les comédiens de l’époque parlent du théâtre, de la vie et des rapports que tous les deux entretiennent.

Retour à la première troupe

C’est donc depuis un espace mi-public mi-privé que nous avons accès à la grande page d’Histoire du théâtre qu’écrivent Molière et tous les membres de sa troupe, que Julie Deliquet met particulièrement à l’honneur. « J’avais envie de parler des ‘’autres’’ qui, contrairement à lui, sont véritablement inscrits dans l’histoire de cette maison, la Comédie-Française, puisqu’ils en sont les premières et les premiers sociétaires », dit Julie Deliquet. Laquelle n’hésite guère à remplir les lacunes concernant le passé théâtral avec sa réalité actuelle. Dans Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres…, la fabrication d’une pièce au XVIIème siècle et les questions qu’elle soulève ont donc des airs très familiers. On y retrouve aussi des interrogations qui nous sont connues, sur la responsabilité du théâtre face à la société et à ses changements, notamment en ce qui concerne les rapports entre hommes et femmes.

Anaïs Heluin