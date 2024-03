Le Fratellini Circus Tour au Point Fort

Pendant ses travaux de rénovation, l’Académie Fratellini multiplie ses escales en Seine-Saint-Denis. À Aubervilliers, c’est avec la compagnie Un Loup pour l’Homme, qui implante son chapiteau au Point Fort.

Du 13 au 28 avril, Alexandre Fray et sa compagnie Un Loup pour l’Homme investissent l’ancien fort d’Aubervilliers avec leur chapiteau, pour un programme spécialement conçu sur la durée, entre temps de partage avec les publics et spectacles. Au centre de leur présence : leur grande et belle pièce Dans l’espace, qui embarque quatre acrobates, un guitariste et un batteur dans une exploration d’un paysage sonore et scénographique plein de péripéties. Les corps sont soumis à rude épreuve pour apprivoiser les nombreux objets et matières qui peuplent cet espace, prennent vie aussi, et provoquent des dialogues et contraintes que le cirque vient habiter dans toute son inventivité.

Pour les enfants et les adultes aussi

La série de représentations de Dans l’espace est précédée d’un week-end cirque en famille à expérimenter selon une règle très simple : former un binôme parent-enfant (ou tout simplement adulte-enfant). Au programme, des ateliers pour expérimenter, dans la relation, les portés acrobatiques, l’équilibre sur fil, sur objet… Les temps de pratique sont complétés par un temps de spectacle, avec le duo Moi aussi !, qui n’est autre que la collaboration de la compagnie avec l’Académie Fratellini : ici, ce sont deux apprentis qui ont pris à bras-le-corps l’univers d’Un Loup pour l’Homme, et qui, munis d’un hula hoop et d’un chariot à roulettes, vont donner leur propre vision du porté acrobatique et de la notion d’altérité.

Nathalie Yokel