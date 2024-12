« Re Chicchinella », l’épopée cruelle et drôle du Roi Poule par Emma Dante

Après La Scortecata et Pupo di zucchero, Emma Dante revisite à nouveau un épisode du Conte des contes de l’écrivain napolitain du XVIe siècle Giambattista Basile. L’épopée cruelle et drôle du Roi Poule, tout en excès gargantuesques et verve satirique, déploie un théâtre d’action qui synthétise comme nul autre les effets du théâtre.

Grotesque et cruelle, farcesque et tragique, la risible épopée du Roi Poule frappe par l’exubérante puissance de son langage scénique, où le corps, essentiel, raconte, danse et pense plus encore que les mots. Nul besoin de scénographie sophistiquée, le plateau nu devient théâtre d’un monde extraordinaire, à la fois fiction déjantée et écho satirique aux errements des sociétés humaines, aujourd’hui comme hier. Singulier, organique, le geste artistique de la palermitaine Emma Dante assemble avec précision mouvement chorégraphié et verbe napolitain, conjugués à divers éléments sonores ou visuels fortement signifiants : des masques et costumes grandioses, de la nourriture deliziosa, une poulette d’un blanc immaculé, des prie-Dieu… Quoiqu’ici, plutôt qu’à une transcendance, la dévotion bassement matérialiste se destine au pouvoir… de l’argent, d’œufs d’or bien alléchants. Après deux libres adaptations de contes de l’écrivain napolitain Giambattista Basile (1566-1632), La Scortecata (2017), dans laquelle un roi tombe amoureux d’une femme dont il n’a entendu que la voix, et l’admirable Pupo di zucchero (2021), où la tradition sicilienne de la Fête des morts donne lieu à une prodigieuse et émouvante cérémonie unissant le visible et l’invisible, le truculent Re Chicchinella nous plonge dans l’incroyable histoire d’un roi assiégé par un mal incurable, qu’il a lui-même provoqué.

Un théâtre où le corps raconte

Un jour où il devait se soulager la panse, ce roi hélas sans torchon dans sa poche eut le tort d’utiliser une poule aux plumes blanches et douces, qui gisait dans un coin. Mais la poulette n’étant pas morte, elle saisit le derrière du roi et ne le lâcha plus, allant jusqu’à s’installer dans son séant. Autre sujet d’étonnement, chaque fois que son altesse se nourrit, son cul royal pond un œuf d’or, ce qui intéresse fortement la reine et toute la cour. Réduit à un état végétatif, perclus de souffrance, le « roi Charles III d’Anjou, roi de Sicile et de Naples, prince de Giugliano, comte d’Orléans et de Maràns, vicomte d’Avignon et de Forcalquier, mais aussi de Scampia, prince de Portici Bellavista, roi d’Albanie, prince de Valence et roi titulaire de Constantinople » a beau chercher la parade, tous ses titres ne l’aident en rien. Plus satirique que les précédentes, qui mettaient en lumière de manière poignante la marge et l’au-delà des évidences, plus drôle aussi, la fable tout en excès gargantuesques dresse le portrait d’une cour hypocrite, sous l’emprise d’une imparable cupidité. Une assemblée qui pourrait presque rappeler quelques tonitruances actuelles. Quelle vivacité, quelle verve comique et quelle inventivité dans ce théâtre d’action, où les gestes, les regards, les mouvements fabriquent des relations qui soulignent la solitude d’un roi au corps aussi fragile que mortel, car envahi par une poule ! Çà et là surgit un zeste de veine moliéresque, moquant les ridicules et les charlatans. Les interprètes, dont l’excellent Carmine Maringola dans le rôle du Roi Poule, sont éblouissants. Un théâtre total, qui étonne et réjouit fortement.

Agnès Santi