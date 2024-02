Julie Bertin et Léa Girardet interrogent la construction du genre et la liberté accordée aux femmes de choisir leur ethos à travers l’histoire de Caster Semenya, jugée trop rapide pour être une femme.

Qu’est-ce qu’une vraie femme ? Une potiche niaise à talons qui laisse gagner les hommes en minaudant, ou une championne comme Caster Semenya, surpassant ses concurrentes avec une aisance si insolente que la Fédération internationale d’athlétisme contesta la légitimité de ses médailles à cause de son taux de testostérone élevé, l’accusant d’hyperandrogénie ? Les dieux du stade supportant mal qu’une mortelle leur dame le pion, ils obligèrent la coureuse olympique à suivre un traitement hormonal pour calmer ses gonades et sa soif de victoire. La société, à l’instar du monde sportif, ne supporte pas celle qui parle, se tient et réussit comme un bonhomme. Julie Bertin et Léa Girardet abordent la représentation du corps de la femme et de son contrôle social à travers le procès de Caster Semenya. Les séquences tirées du réel et inspirées du parcours de la championne alternent avec d’autres en prise avec le temps de la représentation, dans une adresse directe aux spectateurs, interrogeant la norme à partir de sa capacité à inventer des monstres.

Catherine Robert