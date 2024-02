Faisant s’entrelacer diverses lignes narratives, diverses pratiques scéniques, diverses atmosphères sonores et visuelles, cette proposition conçue par la metteuse en scène Maëlle Poésy en complicité avec l’auteur Kevin Keiss donne la parole à des femmes qui s’affirment pour concrétiser leurs rêves.

Cosmos place en son centre des destins de femmes d’hier et aujourd’hui. Des femmes qui nous confient qui elles sont, ce qui les animent, ce à quoi elles rêvent. Deux d’entre elles, nos contemporaines, sont astrophysicienne et astrobiologiste. Elles nous parlent, les yeux dans les yeux, sans effet de théâtralité, de l’univers, des étoiles, des implications scientifiques et métaphysiques de leurs recherches. Trois autres viennent du passé. Elles font partie des Mercury 13, un groupe de pilotes d’avion américaines à qui l’on a fait passer des tests, dans les années 1960, en vue d’envisager leur participation au programme de conquête spatiale de la NASA, avant de leur en barrer l’accès, malgré leurs résultats. À travers un sens aigu du présent théâtral, Cosmos passe d’une époque à l’autre, d’un chemin de vie à un autre, en composant une partition scénique éclatée et pluridisciplinaire.

Manuel Piolat Soleymat