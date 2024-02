Festival Re.Génération 2024 au Théâtre 14

Pour la troisième année consécutive, le Théâtre 14 sort de ses murs à l’occasion de son festival pluridisciplinaire Re.Génération.

« Le Festival Re.Génération est un appel à régénérer nos pratiques culturelles et nos modes de pensée, à inventer de nouvelles formes et créer des rencontres fécondes entre les arts, du spectacle vivant à la poésie, en passant par les arts graphiques, le cirque, la performance », déclarent Edouard Chapot et Mathieu Touzé, les deux codirecteurs du Théâtre 14. Nouveauté de cette édition 2024, l’invitation de créatrices et créateurs internationaux qui, notamment, interrogerons « la notion de culture(s) européenne(s) » lors d’un colloque, le 25 mars, en ouverture du festival. Le circassien Darragh McLoughlin, la metteuse en scène Justine Heynemann, le metteur en scène Jacques Vincey, la chorégraphe et danseuse Kaori Ito, le poète Victor Malzac font partie des participants de ce Re.Génération #3. Rendez-vous du 25 mars au 10 avril, pour deux semaines d’effervescence artistique.

Manuel Piolat Soleymat