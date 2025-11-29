C’est l’une des œuvres cultes de la littérature américaine. Sous la direction de Mélodie-Amy Wallet, Karyll Elgrichi et Damien Zanoly, accompagnés des musiciens Anthony Caillet et Marion Chiron, portent à la scène Martin Eden, roman d’apprentissage publié par Jack London en 1909. Présentée au TNP, cette adaptation au dépouillement artisanal offre une expérience de théâtre en dents de scie.

Né dans les bas-fonds d’Oakland, sur la côte Ouest des États-Unis, Martin Eden ne va pas mener l’existence à laquelle le prédestinait son milieu d’origine. Transfuge de classe avant l’heure, le personnage qui donne son nom au roman de Jack London (1876-1916) suit le cours d’une vie d’aventurier bagarreur avant de faire la connaissance de Ruth Morse, jeune fille de la haute société californienne dont il tombe amoureux au premier regard. C’est pour elle, pour la séduire, pour la conquérir, que le jeune marin ouvre ses premiers livres. Du jour au lendemain, il s’engage dans une quête de savoir immodérée, se passionne pour toutes formes de littérature et découvre, en lui, la flamme de l’écriture. Il sera donc écrivain. Il créera, célèbrera la beauté, sera le porte-parole de la grandeur du monde. Mais comment trouver le chemin de la reconnaissance, de l’accomplissement, lorsqu’on vient d’où il vient, lorsqu’on est prisonnier des préjugés d’une société de classe ? Comment de surcroît faire valoir qui l’on est, mettre en lumière ses qualités profondes pour soutenir la légitimité d’un amour véritable ?

Un marin qui embrasse la littérature par amour

Toutes ces questions, Martin Eden se les pose, comme nous-même nous les posons en avançant dans la représentation élaborée par Mélodie-Amy Wallet. Pour rendre compte des enjeux humains et philosophiques de ce destin fascinant, la jeune metteuse en scène a demandé aux comédiens Karyll Elgrichi et Damien Zanoly, ainsi qu’aux musiciens Marion Chiron et Anthony Caillet, de forger la matière artisanale d’un spectacle sans esbrouffe. Un spectacle d’une grande honnêteté. Au sein d’un espace vide enrichi de quelques éléments de décor, musique et texte s’entrelacent, de même que les hauts et les bas d’une proposition qui par moments séduit, par moments laisse de marbre. L’œuvre de Jack London nous parvient par le biais de toutes sortes d’adresses : dialogues, jeu, incarnation, évocations imaginaires et récits polyphoniques. Passant d’un interprète à l’autre, la parole explore la chair du roman sans toujours trouver le souffle qui ferait de ce Martin Eden une entière réussite. Mais lorsque Damien Zanoly sculpte la profondeur d’une pensée, l’intensité d’une situation, une forme de grâce survient. Le théâtre le plus inspiré se met aussitôt à vivre et se hisse à la hauteur de la littérature.

Manuel Piolat Soleymat