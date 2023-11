La nouvelle création de la comédienne, metteuse en scène et directrice de la Manufacture – CDN Nancy-Lorraine Julia Vidit interroge notre rapport au temps dans sa quotidienneté. Dans la forme du huis clos, la comédie aux allures de dystopie contemporaine tend un miroir à nos vies survoltées.

Il y a indéniablement un sujet, intemporel : celui du temps qui passe. Et une manière de l’interroger quant à la vitesse à laquelle il passe aujourd’hui. Comment donner une forme théâtrale à cette accélération qui rejette l’inaction, le temps contemplatif, dans le champ du temps perdu ? L’autrice Marilyn Mattei s’est emparée du sujet à la demande de Julia Vidit, directrice du Théâtre de la Manufacture. La commande est passée juste après le confinement : « En sortant de cette période plus que morne, je réitérais mon besoin de comédie, d’humour » raconte Julia Vidit. Le premier acte de la pièce, qui en compte quatre, met en scène un couple, dans un état d’agitation extrême, retardé, au petit matin, par une panne de réveil et déboussolé, au soir, par l’attitude de leur fils qui refuse de sortir de sa chambre. L’obstination de l’enfant à ne vouloir rien faire car « Pour quoi faire ? » pousse les parents à s’interroger sur le sens de leur propre vie et les invite à dialoguer avec la seule personne qui soit encore en contact avec l’adolescent reclus, la livreuse à laquelle celui-ci commande ses repas.

Un plaisir évident à jouer

La trame dramatique enchaîne les scènes qui, sans se ressembler, se répètent autour d’un thème : les stratagèmes inventés par les parents pour faire sortir leur fils de sa chambre. Le rythme imprimé par la metteuse en scène tient en haleine autour de cet enjeu crucial : l’inaction comme acte de résistance. Mais la richesse des résonnances sociétales et politiques envisagées par le texte tend à se perdre. Propice au cocasse, la mise en scène servie par la scénographie évocatrice et pleine d’humour au second degré de Thibaut Fack exploite la gamme du comique de situation avec des acteurs totalement engagés. Julia Vidit, la Mère, Hassam Ghancy, le Père, Camille Seitz, La livreuse à vélo, prennent un plaisir évident à jouer cette comédie sociale un brin déjantée, aux répliques savoureuses, qui met au cœur de son propos l’inventivité d’une jeunesse qui de l’inaction fait un moyen d’action. Mais les effets comiques attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Le spectacle qui tient en promesse un pur régal nous laisse sur notre faim.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens