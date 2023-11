Co-directrice de la Comédie de Colmar, la metteuse en scène Emilie Capliez signe avec brio une nouvelle création – principalement mais pas seulement – destinée à la jeunesse. En forme de parabole, la pièce, drôle et faussement naïve, instruit ces grandes questions actuelles relatives au dysfonctionnement de notre démocratie républicaine.

« J’ai ressenti la nécessité de m’adresser aux plus jeunes, de les sensibiliser au libre arbitre, à l’exercice de la citoyenneté et à l’indispensable solidarité » déclare l’auteur, Boris Le Roy. Au sentiment d’urgence répond l’existence de ce roman pour la jeunesse intitulé Quand j’étais petit je voterai qui transpose, avec beaucoup d’esprit, les problématiques électorales de notre temps dans un collège. La fable a été écrite au lendemain du premier tour des élections présidentielles de 2002. Élections où, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, le parti du Front National se qualifie pour le second tour sur le fond d’un taux d’abstention record. Avec la collaboration de la metteuse en scène Émilie Capliez, une première adaptation scénique du roman voit le jour dont s’écarte celle qui est aujourd’hui proposée, conçue pour être plus en phase avec de nouvelles préoccupations liées à l’évolution des mentalités. « Dans ce contexte où les notions de démocratie et de citoyenneté sont de plus en plus mises à mal, il m’a semblé urgent et nécessaire de travailler, en complicité avec l’auteur, à une version actualisée de ce spectacle. Une forme de mise à jour en somme pour mieux rendre compte des enjeux sociétaux d’aujourd’hui ».

Place au jeu !

En passant du roman à cette nouvelle adaptation scénique, le titre se féminise et témoigne d’une évolution majeure de l’intrigue : de secondaire, le personnage féminin devient principal. Lune, élève brillante et militante, est désormais au cœur de la fiction théâtrale ; sous ses yeux – et pour ses beaux yeux aussi – ses camarades, Cachot et Anar, aux convictions sensiblement opposées, se présentent à l’élection du délégué de classe. Qui deviendra « le représentant du peuple des élèves » ? Et quelle place Lune prendra-t-elle – revendiquera-t-elle – dans cette campagne ? La mise en scène s’emploie à maximiser les vertus allégoriques de la parabole pour concrétiser son aspiration : familiariser son public avec des concepts devenus abstraits. Qu’est-ce qu’être citoyen ? républicain ? démocrate ? laïque ? Qu’est-ce qu’un débat d’idées ? Elle y parvient en faisant mieux qu’éviter les écueils du didactisme, du moralisme ou de l’infantilisation. Elle les prend, de fait, totalement à contrepied en valorisant la manière spontanée, vivante, humoristique, dont ces trois figures adolescentes s’emparent de ces questions pour instaurer une réelle complicité avec le spectateur. Les trois acteurs de la jeune troupe de Colmar, qui avec ce spectacle font leur entrée dans la vie professionnelle, jouent formidablement le jeu. Achille Aplincourt, Jules Cibrario, et Jade Emmanuel, nous attachent à leur personnage avec une énergie et une drôlerie communicatives. Un spectacle aussi instructif que ludique !

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens