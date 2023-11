Stéphane Braunschweig met en scène un sublime « Andromaque » où les tourments des affects sont imprégnés par l’horreur de la guerre

Après Britannicus à la Comédie-Française en 2016, et Iphigénie aux Ateliers Berthier en 2020, c’est la troisième fois que Stéphane Braunschweig met en scène Racine. Servie par de remarquables comédiens, sa mise en scène d’Andromaque est une sublime réussite, où les tourments des affects sont imprégnés par l’horreur de la guerre. Intemporelle, la tragédie laisse émerger la puissance des dynamiques guerrières.

L’image est belle. Dans un espace nu, épuré, brille une flaque ovale rouge sang, hypnotique. Lieu exclusif de l’action théâtrale, elle signifie avec force la dévastation d’une guerre qui a emporté dans sa sauvagerie les protagonistes de la tragédie, qui les saisit, ne les lâche pas, hantant et tourmentant leur psyché. Si Stéphane Braunschweig a choisi un tel écrin pour sa mise en scène, si ses personnages marchent dans le sang, c’est qu’il considère Andromaque comme « une pièce post-traumatique », où les vainqueurs comme les vaincus sont abîmés par ce qu’ils ont vu ou ce qu’ils ont fait. À l’écoute des passions et souffrances qui s’entremêlent et se répondent, on ne peut qu’être ébloui par la pertinence de cette lecture. La guerre semble achevée, mais les rages et vengeances qu’elle a déchaînées ne sont pas éteintes, d’autant que les illustres protagonistes ont chacun et chacune vécu la guerre de plein fouet. Pyrrhus, fils d’Achille, chef de guerre à la force brute impeccablement incarné par Alexandre Pallu, est connu pour sa violence et sa cruauté – le texte mentionne l’égorgement de la princesse Polyxène de ses propres mains. Il se voue à aimer passionnément sa captive Andromaque, à vouloir qu’elle l’aime en retour, prisonnière en son palais avec son jeune fils Astyanax. Un enfant dont la survie ou la mort est une question politique. La famille entière d’Andromaque a été anéantie, et elle demeure fidèle à la mémoire de son époux Hector, assassiné par Achille. Bénédicte Cerutti l’interprète avec une simplicité et une vérité déchirantes.

Fatalité de la guerre

Oreste, fils d’Agamemnon envoyé pour exiger la mort d’Astyanax, tourmenté, au bord de l’abîme, épris d’Hermione, est incarné avec fougue et finesse par Pierric Plathier. Hermione, fille d’Hélène et Ménélas, amoureuse humiliée par Pyrrhus, finit par instrumentaliser Oreste pour assouvir son désir de vengeance. Chloé Réjon l’incarne et se métamorphose de manière impressionnante, passant d’une assurance feinte à une fureur éperdue. Tous quatre sont interprétés avec une maîtrise de l’alexandrin et une précision du jeu qui laissent éclore l’émotion et libèrent la puissance dramatique de la tragédie. Jean-Baptiste Anoumon (Pylade), Boutaïna El Fekkak (Céphise), Jean-Philippe Vidal (Phoenix) et Clémentine Vignais (Cléone) complètent avec talent la distribution. Si la passion amoureuse non partagée se résume souvent en une célèbre phrase – Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector, son époux mort –, la mise en scène laisse ici émerger au cœur des affects et de l’immédiat les traces et les rages d’une guerre qui ne veut pas finir. Évidemment, les guerres actuelles rappellent que la sauvagerie de la mythologie grecque n’est hélas pas seulement fictionnelle. Sobrement, intensément, le présent meurtri de la tragédie racinienne résonne ici et maintenant.

Agnès Santi