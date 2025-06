Troupe de théâtre visuel et de danse venue de République tchèque, la Spitfire Company présente deux créations à La Manufacture. Une comédie absurde sur la vie en Russie au temps de l’URSS : The Last of the Soviets. Une création multigenre sur la passion du football et les rêves qui deviennent réalité : Vivat Messi.

Pour sa première venue dans le Festival Avignon Off, la Spitfire Company fait coup double. Elle s’installe au Château de Saint-Chamand, dans le cadre de la programmation de la Manufacture hors les murs, pour présenter The Last of the Soviets, les jours pairs, et Vivat Messi, les jours impairs. Conçue et mise en scène par l’artiste tchèque Petr Boháč, interprétée par les artistes russes Inga Zotová-Mikshina et Roman Zotov-Mikshin (qui vivent et travaillent à Prague depuis de nombreuses années), la première des deux propositions « dévoile la cruauté de la vie en Russie avec une incroyable dose d’humour noir ». Inspiré de romans de l’écrivaine Svetlana Alexievitch, lauréate du prix Nobel de Littérature en 2015, The Last of the Soviets « reprend la forme d’un journal télévisé en direct avec l’utilisation d’accessoires et d’objets manipulés devant une mini-caméra ». Composée de souvenirs et de témoignages sur la catastrophe de Tchernobyl, sur des situations de guerres, sur l’effondrement de l’URSS…, cette performance teintée d’absurde (en anglais et en russe, surtitrée en français) pointe également du doigt le système de désinformation de la Russie contemporaine.

Des projets pluridisciplinaires et multimédias

Écrit, mis en scène et chorégraphié par Petr Boháč et Miřenka Čechová, Vivat Messi « raconte une histoire de volonté et de désir : celui de trouver en soi la force de poursuivre son rêve ». Sur le plateau, le champion du monde de football freestyle Daniel Pražák rencontre le D.J. et musicien Badfocus, ainsi que le danseur-performeur Taro Troupe. À la croisée des disciplines, tous trois nous livrent « une histoire forte sur l’espoir, la persévérance, la quête des héros de notre temps ». En langues française et anglaise (le spectacle est surtitré en français), ils nous parlent de football, bien sûr, de Lionel Messi, mais aussi « du gangster kenyan Martin Kibera, qui a grandi dans un des plus grands bidonvilles d’Afrique, avant de devenir un footballeur freestyle mondialement reconnu ». Spectacle imaginé pour inciter les enfants du monde entier à aller de l’avant, Vivat Messi s’adresse à eux, comme aux adultes, pour affirmer que chacun d’entre nous peut, un jour, devenir un géant.

Manuel Piolat Soleymat