Co-auteurs de Françé, Lamine Diagne et Raymond Dikoumé questionnent, ensemble sur scène au Théâtre des Halles, leur rapport à leurs origines africaines et à la France qui les a vus naître.

Né à Lyon d’une mère française et d’un père sénégalais, Lamine Diagne est un conteur qui aime partager des récits de vie. Né en banlieue parisienne de parents camerounais, Raymond Dikoumé, lui, est écrivain-traducteur. À travers ses textes, il cherche à rendre audibles ceux que l’on n’entend pas. De leur envie commune d’interroger, par le biais de leurs histoires familiales respectives, le passé colonial et le présent multiculturel de la France est né Françé. Les deux auteurs-interprètes nous guident jusqu’à une cave au sein de laquelle passé et présent se confondent. Dans la profondeur de cet « espace de convocation ancestrale », de vieilles lettres, des dessins, des objets exhumés et des souvenirs ressurgissent. Différents mondes s’entrechoquent pour « comprendre les crispations du temps » et « bâtir une société plus ouverte au monde et aux récits divers ».

Manuel Piolat Soleymat