Joyce DiDonato et l’Orchestre national de France

La mezzo-soprano est au cœur d’un beau programme tout états-unien dirigé par Pierre Bleuse.

Héroïne des scènes lyriques, sans pareille dans Berlioz ou Haendel, Joyce DiDonato cultive aussi des répertoires très personnels. Dans son beau programme « Eden », enregistré pour Warner et présenté depuis à travers le monde (et à Paris récemment), elle fait entendre ses affinités avec la mélodie états-unienne. Elle fait ici découvrir, en création française, Camille Claudel : Into the Fire, un cycle de sept mélodies inspiré au compositeur Jake Heggie par la vie et les œuvres de la sculptrice. Pierre Bleuse, à la tête de l’Orchestre national de France, l’entoure de deux œuvres hautes en couleur : l’étincelante ouverture de Candide de Bernstein et Harmonielehre, l’un des chefs-d’œuvre de John Adams. Dans ce vaste triptyque, l’orchestre, gorgé de timbres et de rythmes, se fait porteur de visions symphoniques hallucinées.

Jean-Guillaume Lebrun