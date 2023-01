Deux baguettes féminines à l’Orchestre de Paris avec Joana Mallwitz et Elim Chan

Février est le mois de la femme à l’Orchestre de Paris, avec deux programmes dirigés par deux remarquables baguettes de la nouvelle génération : Joana Mallwitz et Elim Chan.

Première cheffe à diriger une série entière au Festival de Salzbourg, avec Cosi fan tutte en 2020, Joana Mallwitz compte d’ores et déjà parmi les figures de la scène musicale européenne. Aux côtés du Concerto pour piano n°9 de Mozart sous les doigts d’Igor Levit, elle met en regard deux facettes contrastées du répertoire germanique. Si l‘Inachevée de Schubert constitue une icône, la Symphonie n°2 de Weill, contemporaine des Sept péchés capitaux, fait redécouvrir un visage méconnu de la verve mordante d’un maître du théâtre musical, qui s’affranchit également du canon symphonique en quatre mouvements. La semaine suivante, Elim Cham défend deux raretés du répertoire choral, Nänien, chant funèbre de Brahms, et l’Hymne des chérubins de Tchaïkovski, issu de la liturgie orthodoxe, face à deux classiques, le Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn, avec l’archet de Ray Chen, et la Symphonie n°4 de Tchaïkovski, marquée par le motif du Destin.

Gilles Charlassier