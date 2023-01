33e édition du Festival Présences

La 33e édition du festival offre un portrait de la Coréenne Unsuk Chin et un panorama de la musique d’aujourd’hui avec une trentaine de créations.

Il y a chez Unsuk Chin un goût assumé pour la fantaisie, le jeu et l’imaginaire dont témoignent quelques titres (Cantatrix sopranica d’après Perec, Akrostichon-Wortspiel, cosmigimmicks ou encore Puzzles and games from Alice in Wonderland) ; la musique derrière ces titres n’est pas en reste, distribuant les rôles aux instruments de façon toujours inventive, souvent jubilatoire, tout en usant d’une écriture particulièrement minutieuse. La compositrice sera en bonne compagnie au cours de ces dix concerts, avec des créations attendues de Bastien David, Francesco Filidei, Ramon Lazkano, Thomas Lacôte, Mikl Urquiza ou encore Héloïse Werner et, parmi les interprètes, Bertrand Chamayou, Alexandre Tharaud, Hae-Sun Kang, Sonia Wieder-Atherton, les orchestres de Radio France dirigés par Kent Nagano, François-Xavier Roth et Antony Hermus et les ensembles C Barré, Maja, TIMF et Intercontemporain.

Jean-Guillaume Lebrun