Week-end orgue à la Philharmonie

Le temps d’un week-end, la Philharmonie fête son orgue, en solo, avec orchestre et même chœurs.

Réalisé par le facteur autrichien Riger Orgelbau, l’orgue de la Philharmonie s’inscrit dans la lignée des instruments conçus par Cavaillé-Coll au XIXème siècle. Confiée à Mathias Lecomte, aux côtés de Monika Wolinska et l’Orchestre Pasdeloup, la Symphonie n°3 de Saint-Saëns est un incontournable. Sous la direction de Catherine Simonpietri, l’ensemble Sequenza 9.3 et les choeurs amateurs de Paris et de Seine-Saint-Denis, accompagnés par Karol Wossakowski, invitent à la découverte du répertoire contemporain, avec deux commandes passées à Diana Soh et Noriko Baba. Enfin, le récital d’Olivier Latry, avocat de la première heure de la présence d’un orgue à la Philharmonie, est sans doute, avec la Symphonie n°5 et son emblématique Toccata finale de Widor, le point d’orgue d’un week-end qui se prolonge la semaine suivante avec un autre exemple magistral d’une écriture à l’ampleur symphonique, la Fantaisie et Fugue sur le choral Ad nos, ad salutarem undam de Liszt/Dupré, lors du concert de l’Orchestre national symphonique de Lettonie dirigé par Andris Poga.

Gilles Charlassier