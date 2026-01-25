« Comment Nicole a tout pété », farce écologiste de Frédéric Ferrer

Au Théâtre du Rond-Point, Frédéric Ferrer s’inspire du réel pour parodier un débat public ayant pour sujet de réflexion un projet de mine de lithium dans le centre de la France. Intitulée Comment Nicole a tout pété, cette farce écologiste se penche sur certains enjeux climatiques de notre présent, sans réussir à imposer les ressorts de sa mécanique comique.

En 2025, la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) a fêté ses trente ans d’existence. Chargée d’organiser des séries de débats publics sur des projets ayant un impact significatif sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, cette autorité (qui se déclare indépendante) a notamment organisé, du 11 mars au 31 juillet 2024, un processus de dialogue entre les populations concernées par l’exploitation d’une mine de lithium, à Échassières dans l’Allier, et les divers protagonistes liés à cette opération industrielle. C’est l’une de ces réunions que Frédéric Ferrer parodie dans Comment Nicole a tout pété. Pour qui a connaissance de ce projet reconnu « d’intérêt national majeur » par décret, le 7 juillet 2024, avant même l’achèvement du calendrier de concertations, les éléments fictifs de cette pièce révèlent d’emblée leurs doubles. Et c’est le but. Ici, la commune d’Echassières devient la commune d’Échapière, la société Imerys devient la société Ypérès… L’organisation de la démocratie participative, quant à elle, ne recourt à aucun masque. Elle affiche très clairement ses travers. En tête : langue de bois et diversions de tous ordres.

Lithium or not lithium

Le ton est celui d’une parodie ouvrant ponctuellement sur la farce, quelques fois sur l’absurde. La sous-préfète passe en coup de vent saluer ses administrés. Des représentants de la CNDP, aidés de documents projetés sur différents écrans, présentent le cadre de la réunion publique. Cette dernière a pour objet de débattre de la localisation de la station de chargement du minerai. À leurs côtés, des employés de la société Ypérès répondent aux questions des habitantes et habitants qui prennent la parole depuis le gradin. Tous ces personnages (typés à l’excès) ouvrent le champ à des questionnements qui dépassent de loin les horizons limités du divertissement qui se joue devant et parmi nous. Plutôt répétitifs, faits d’assez grosses ficelles, les ressorts humoristiques de Comment Nicole a tout pété font rire certains spectateurs, en laissent d’autres de marbre. Et puis, en fin de représentation, la dimension politique du spectacle s’affirme plus nettement, laissant tomber le voile d’une fiction qui n’en est pas vraiment une. Nous voilà enfin, mais un peu tardivement, sauvés de l’ennui.

Manuel Piolat Soleymat