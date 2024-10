Second volet d’un cycle intitulé D’autres mondes possibles, Cornucopia de Joris Mathieu et Nicolas Boudier nous immerge dans une civilisation futuriste post-catastrophe, qui poursuit un rêve commun. Une quête spectaculaire mais flottante, aux contours insuffisamment définis.

La Germination, premier épisode d’un cycle initié par l’ensemble Haut et Court, éclairait la difficulté à prendre les décisions qui s’imposent alors que la survie de la planète est menacée : si les idées germent, l’action ne suit pas. Une discussion y confrontait trois visions différentes du monde et de son avenir portées par trois protagonistes (transhumaniste, cosmopolitiste, multispéciste). Dans le sillage des questions qui ont nourri ce volet initial, Cornucopia crée une fiction d’anticipation, récit hybride et diffracté au cœur d’une société rescapée d’une catastrophe, vouée à habiter une surface réduite du globe dans une densité qu’il s’agit de contrôler. Le titre – corne d’abondance en latin – désigne cette civilisation futuriste, ce peuple d’une grande lucidité conscient de ses erreurs passées qui n’a cependant pas renoncé à son rêve d’abondance, que le génie humain voire des pierres d’oxygène pourraient concrétiser. Chaque mois, ses membres se réunissent lors d’une cérémonie rituelle citoyenne, où ils font montre de leur foi en une croissance à réinventer, à l’écoute d’un Oracle en forme d’intelligence artificielle prédictive. L’être humain est-il voué à croire au miracle ?

Univers visuel extravagant

Traversé de flashs fluorescents et colorés, d’éclats sonores et musicaux – l’un des personnages est amené à chanter –, le dispositif scénographique circulaire conçu par Nicolas Boudier et Joris Mathieu fait place à trois cornucopiens et cornucopiennes, vêtus de costumes bigarrés et extravagants signés Rachel Garcia. Philippe Chareyron, Vincent Hermano et Marion Talotti, interprètes fondateurs de la compagnie et présents dans l’opus précédent, donnent corps et voix à ces êtres éperdus qui entre liberté et contrainte s’efforcent de cheminer vers une possibilité de résolution, qui se font aussi parfois récitants. Un cylindre s’abaisse ou s’élève, découvrant divers espaces, et derrière les gradins circulaires une projection vidéo participe à la trame narrative. Malgré l’idée fondatrice limpide qui vise à interroger notre avenir commun, cette trame sinueuse, prolixe voire confuse ne parvient pas à faire sens avec suffisamment de force dramatique. Le propos s’effiloche, embrassant ou effleurant une multitude de thématiques. Malgré une foisonnante et saisissante dimension spectaculaire et visuelle, malgré quelques beaux moments, la dialectique entre utopie nourrie d’espoir et urgence de l’action, mais aussi entre la fable et notre temps, manque de vivacité et d’actualité.

Agnès Santi